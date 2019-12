Spetterende damfinale bij K&G in ’t Fort

De Kwakel – Ruud v.d. Steeg en Luuk Smit kregen afgelopen zaterdagmiddag in de finale van het donateur damtoernooi de toeschouwers op de banken. Hun eerste partij met tien minuten bedenktijd eindigde in remise, vervolgens kreeg de barragepartij van ieder vijf minuten ook geen winnaar. De bedenktijd werd teruggeschroefd naar drie minuten, de schijven vlogen over het bord. Met een geschroeide dam kwam Luuk als winnaar uit de kruitdampen te voorschijn en prolongeerde daarmee zijn titel.

Deze strijd was een waardige afsluiting van een mooie dammiddag voor de huis-tuin-en-keuken dammers van Kunst en Genoegen die hun clubje elk jaar met drie euro steunen. René had weer een mooi systeem in elkaar gedraaid, waarin elk niveau aan zijn trekken kwam en er menig derby uitgevochten werd. Familiestrijden, vriendenstrijden, biljartstrijden en het open Kudelstaart stonden allemaal op het programma. In de voorrondes werd het kaf van het koren gescheiden waarna men via kwart- en halve finales de groepsfinale kon bereiken.

De hoofdfinale is reeds gememoreerd, in de troostfinale won Joris Voorn de derde prijs via winst op de taaie Gerrit v.d. Steeg. In de tweede groep ging de finale tussen Frans van Doorn en Bert van Wermeskerken. Frans zette zijn progressie van de laatste jaren om in een mooie winst en verdiende daarmee een fraaie ‘de best off de rest’ bokaal. Peter den Haan werd derde in deze groep ten koste van Luc v.d. Meer die zijn aanmoedigingsprijs verspeelde aan trouwe deelnemer Jaap Zuidervliet. Martijn Baars ging alleen met de eer van beste Kudelstaarter naar huis.

Damclub K&G mag wederom op een zeer geslaagde dammiddag terug kijken, de club telt slechts acht leden, maar weet zich gesteund door dik honderd enthousiaste donateurs. Zij geven het extra steuntje om door te gaan met hun clubje.

Daarvoor dank van de damclub, ook dank aan Mark Hogenboom voor zijn inzet van het Fort en extra lof voor René de Jong die in het dankwoord werd vergeten. In het sfeervolle Fort werd er nog lang gezellig na gedamd.