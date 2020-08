Mijdrecht – Op maandag 24 augustus organiseert Jongerenwerk De Ronde Venen vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar een spetterende kindermiddag; Fun In The Sun. Het belooft een fantastisch spektakel te worden. Er is een supergave waterglijbaan geregeld met een plonsbad. Zorg er dus voor dat je iets aan hebt wat nat mag worden. Daarnaast zal er een stormbaan en springkussen inclusief hoge glijbaan aanwezig zijn. Als klap op de vuurpijl is er nog een voetbalgoal en dit allemaal op het grasveld aan de Karekiet 49, in Mijdrecht. Neem gezellig je vrienden en vriendinnen mee.

Spetterend einde van de zomervakantie.

