Spelletjesochtend op Antoniusschool

Rudelstaart – Donderdag 31 oktober waren er zeventien gasten van de Zonnebloem Kudelstaart op bezoek bij de Antoniusschool. De gasten werden ontvangen met koffie of thee en koek. Na de koffie was het tijd om spelletjes te gaan spelen met kinderen uit groep drie. De kinderen hadden zelf allemaal spelletjes meegenomen, wat spelletjes van vroeger en van nu. Groep drie bestaat uit vier klassen. Het eerste halfuur waren er twee klassen aan de beurt, daarna de andere twee klassen.

Zowel de kinderen als de ouderen vonden het best spannend, want spelletjes spelen op school met allemaal opa’s en oma’s en andersom, hadden zij nog nooit gedaan. Het contact tussen oud en jong was heel leuk en respectvol. De uitleg van een spel, als dat nodig was, werd geduldig door de kinderen gedaan. Het was een groot succes en dat vonden ook de leerkrachten. De kinderen en de ouderen hebben van de spelletjes en het contact met elkaar genoten en vinden dit voor herhaling vatbaar.

Riki Stichting

Spelletjes doen met ouderen en kinderen was een onderdeel van de herfstactie van de Riki Stichting. Regelmatig heeft de Riki Stichting acties om leuke dingen te gaan doen met ouderen. Aan de Zonnebloem wordt dan gevraagd of zij hier aan mee wil werken. Uiteraard geeft de Zonnebloem daar graag gehoor aan.

Penningmeester gezocht

Wilt u gast worden bij de Zonnebloem afdeling Kudelstaart of andere informatie? Neem dan contact met Els Scheafers via 0297 342414. Ook is de Zonnebloem afdeling Kudelstaart met spoed op zoek naar een penningmeester, dit mag ook een student zijn. Voor meer informatie hierover kan ook contact opgenomen worden met bovenstaand telefoonnummer.