Mijdrecht – De Zonnebloem, afdeling Mijdrecht, organiseerde 20 november een sfeervolle spelletjesmiddag in ontmoetingscentrum Veenstaete. De recreatiezaal vulde zich met vrolijk geroezemoes, terwijl gasten genoten van Rummikub, klaverjassen, bridgen, yahtzee en sjoelen. Vrijwilligers stonden klaar om te helpen, spelregels uit te leggen en een gezellig praatje te maken. Tussen de rondes door was er koffie, thee en iets lekkers. Voor veel deelnemers is dit een waardevolle gelegenheid om anderen te ontmoeten en even uit de dagelijkse routine te stappen. Dankzij de inzet van vrijwilligers kijkt De Zonnebloem terug op een geslaagde middag en hoopt volgend jaar opnieuw veel deelnemers te verwelkomen.

Op de foto: Spelletjesmiddag bij Zonnebloem Mijdrecht. Foto: aangeleverd.