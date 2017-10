Speelveld De Scheg krijgt gedeeltelijk nieuw kunstgras

Uithoorn – Buurtbewoners bij park De Scheg in Zijdelwaard werden de afgelopen week flink verrast door het verschijnen van een bestelbus in speelattributen bij het park. Even dacht de buurt dat gestart werd met de aanleg van de omstreden betonnen speelkooi waar de buurt op deze plek geen voorstander van is. Een aantal bewoners is hierover nog in gesprek met de gemeente. Het bleek echter te gaan om vervanging van het versleten kunstgras bij (een van) de doelen.

Belangstellende buurtbewoners hoorden van de uitvoerders dat uit inspectie bleek dat het speelveld niet langer veilig te bespelen was. De opdracht was om het kunstgras te vervangen. Aan het eind van de dag was echter het kunstgras bij slechts één voetbaldoel vernieuwd.

Op een vraag van een van de bewoners wanneer het andere deel van het versleten kunstgras werd vervangen, luidde het antwoord “dat het gemeentegeld op was en het kunstgras bij het andere doel volgend jaar wordt vervangen.” Het sponsorgeld van ruim een ton voor het beoogde en omstreden betonnen speelveld kan kennelijk niet worden aangewend voor een grondige opknapbeurt van het huidige en hele speelveld: de oorspronkelijke wens van de naastgelegen school ‘Het Startnest’.

Geen beton op het gazon

De buurt is nog steeds in afwachting van een reactie op, voor de zomervakantie ingediende, bezwaren tegen een speelkooi. En op door het bewonerscomité ‘Geen beton op het gazon’ voorgestelde alternatieven voor andere minder overlast gevende locaties met minder schade voor het groen en minder overlast voor omwonenden. Uit het laatste contact met de gemeente bleek overigens dat wethouder Zijlstra zich alleen hard wilde maken voor een betonnen speelkooi in het park, omdat de aanleg ervan de gemeente geen geld zou kosten. “Geen goede motivatie”, zegt het bewonerscomité ‘Geen beton op het gazon’. Tot er meer duidelijkheid is, of geld, hebben buurt- en schoolkinderen een half veilig en niet langer te bespelen voetbalveld.

Kanniewaarzijn. Wordt vervolgd…