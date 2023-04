Speeltuin Clematisstraat: Hopelijk in najaar opening

Aalsmeer – Het is enige tijd stil geweest rondom de te realiseren speeltuin in de Clematisstraat. Maar dit betekent niet dat er niets gebeurt. De initiatiefnemers hebben het geld rond en er zijn diverse overleggen geweest. Nu is de gemeente aan zet om definitief akkoord te geven.

Zodra groen licht gegeven wordt door de gemeente, gaan alle speeltoestellen besteld worden. De levertijd hiervoor is zo’n drie tot vier maanden. Daarna volgt het aanleggen van de speeltuin en het plaatsen van alle speelobjecten. De initiatiefnemers hopen in het najaar van 2023 een feestelijke opening te kunnen organiseren.