Drie speelplaatsjes in Kudelstaart opgeknapt

Kudelstaart – De afgelopen weken zijn er drie speelplaatsjes in Kudelstaart gerenoveerd. De speelplekken in Sterrekrooshof, Gravin Aleidstraat en Rechtsachterstraat zijn in een modern jasje gestoken. Kinderen kunnen van de glijbaan, schommelen en klimmen en klauteren in en bij de speelhuisjes.

Modern jasje voor speelplaatsjes in Kudelstaart. Foto: www.kicksfotos.nl

De komende weken worden de speelplaatsjes in de Pasteurstraat en in Geerland aangepakt. De Dorpsraad van Kudelstaart hoopt dat er dit jaar ook budget is voor het opknappen van de speelplaatsjes in Sconedorp, in de Joke Smitstraat en de Clantstraat. “Ook de natuurspeelplaatsen bij de Kamerling Onnesweg en Korfstraat verdienen aandacht”, aldus de Dorpsraad.

Boomplantdag in Kudelstaart. Foto: www.kicksfotos.nl

Niet alleen de speelplaatsen zijn in Kudelstaart onder handen genomen, ook is er meer groen gecreëerd. Het was boomplantdag afgelopen donderdag 21 januari. De Haya van Somerenstraat, Graaf Willemlaan en het Lorentzhof zijn opgesierd met nieuwe bomen in ruime plantvakken.