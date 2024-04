Speeddaten voor (aankomende) leerkrachten

Uithoorn – Op 10 april organiseert Wijzer aan de Amstel een speeddate bijeenkomst voor leerkrachten in Het Spoorhuis. “Op een laagdrempelige en vrijblijvende manier kunnen (toekomstige) leerkrachten kennis maken met onze onderwijsstichting’, legt directeur-bestuurder Ronald Akkerboom uit. “Geïnteresseerden kunnen met verschillende collega’s van ons in gesprek over hoe het is om op een van onze scholen te werken. Juf Maike, bekend van sociale media, komt ook een presentatie geven en na afloop krijgen de aanwezigen haar boek mee, omdat we het waarderen dat mensen gekomen zijn.” Belangstellenden voor het onderwijs, zij-instromers, leerkrachten die een andere baan zoeken, maar ook gepensioneerde leerkrachten die toch nog voor de klas willen zijn van harte welkom. “Er zijn vacatures. Onze directeuren krijgen het desondanks nog altijd voor elkaar om een leerkracht voor de klas te zetten. Maar als er iemand ziek is of halverwege het schooljaar vertrekt, wordt dat een probleem. Ze hebben geen extra leerkrachten achter de hand en dan moet er een noodoplossing worden bedacht.”

Verschillend

Ronald wil vooral onder de aandacht brengen hoe leuk werken in het onderwijs is en speciaal in de gemeente Uithoorn. “We zorgen goed voor onze medewerkers. Ze mogen altijd verder studeren. En we organiseren workshops binnen onze WijzerAcademie, zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen. We helpen onze mensen ook bij een gezonde levensstijl; ze krijgen een bijdrage om te sporten of om een fiets te kopen.” De zes aangesloten scholen van Wijzer aan de Amstel zijn heel verschillend. Het zijn mooie werkplekken. Zo heeft De Vuurvogel een meer multiculturele populatie, De Kwikstaart is een Brede School in Legmeer en ‘t Startnest een Jenaplanschool. De Springschans is een grotere katholieke basisschool en De Zon meer een dorpsschool in De Kwakel. Van buiten Uithoorn komen mensen kijken bij integraal kindcentrum (IKC) het Duet waar kinderen van drie en vier jaar samen in een groep zitten. Sommige kinderen van drie jaar en acht maanden zijn al toe aan school, dan mag het kind al wat gaan uitproberen. Kinderen van vier jaar en vijf maanden die school nog spannend vinden, mogen een beetje gaan wennen. Wij zijn voorlopers in het kijken naar de behoefte van kinderen.”

Roeping

“In het onderwijs werken is een roeping”, vindt Ronald. “Jonge kinderen iets leren waar ze de rest van hun leven iets aan hebben, dat is erg dankbaar werk. Het licht in de ogen van een kind als het iets begrijpt is onbeschrijflijk. Onze leerkrachten werken dagelijks samen met hun collega’s, vaak in leerteams. Onze directeuren willen graag zichtbaar zijn voor de kinderen en hun ouders door bijvoorbeeld dagelijks bij de deur te staan en aanspreekbaar te zijn. Samen streven we naar het beste onderwijs voor de kinderen op onze zes scholen. Dat lukt alleen met sterke teams en daar zetten we ons iedere dag voor in.”

Oplossingen

Er worden creatieve oplossingen bedacht om aan nieuwe leerkrachten te komen. “In samenwerking met de gemeente zijn we in gesprek over een project ‘Wereldburger voor de klas’. Veel statushouders hebben een diploma gehaald in het land van herkomst, dat hier niet geldig is. Na een taalcursus mogen ze een jaar meelopen en daarna kunnen ze aan de slag. Ik weet niet of het gaat lukken, maar daar wordt hard aan gewerkt.”

Ook wordt er samengewerkt met het Vakcollege Thamen en het Alkwin Kollege. “Zij komen binnenkort in groep 7 en 8 lesgeven en wij gaan in Havo 4 met leerlingen praten over hun schoolkeuze.” Verder worden er op de scholen van Wijzer aan de Amstel jaarlijks zo’n veertig Pabo stagiaires begeleid. Ronald: “Het is leuk om in het onderwijs te werken. Het is een beroep met zingeving. Als leerkracht sta je er bij ons niet alleen voor. Je wordt niet zomaar voor de klas gezet. Je krijgt een maatje en er is een intervisiegroep met starters.”

Wie belangstelling heeft om in de gemeente Uithoorn in het onderwijs te komen werken, moet zeker even een bezoek brengen aan de speeddate op 10 april van 16.00 tot 17.30 uur in Het Spoorhuis. Meer info: werkenbijwijzeraandeamstel.nl.