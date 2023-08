Spectaculaire modeshow en high tea voor Stichting Haarwensen￼

Regio – Soroptimistclub Uithoorn / De Ronde Venen organiseert op 10 september aanstaande om 13.00 uur een spectaculaire modeshow en high tea voor het goede doel. Dit evenement waar iedereen van harte welkom is, vindt plaats in de Thamerkerk in Uithoorn.

Het beloofd een gezellige middag te worden vol adembenemende outfits onder genot van heerlijke high tea. Voor de loterij hebben vele lokale ondernemers diverse mooie prijzen beschikbaar gesteld. De opbrengst van deze middag gaat naar Stichting Haarwensen. Kaarten voor deze middag zijn te verkrijgen via de website https://www.soroptimist.nl/uithoorn-de-ronde-venen/acties.

Soroptimistenclub Uithoorn / De Ronde Venen is een club van ongeveer dertig enthousiaste vrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en kinderen (meisjes) op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Saamhorigheid binnen de club is belangrijk. Zij geloven in ‘samen doen’. Naast vergaderingen (in grote en kleine kring) organiseren zij evenementen voor diverse goede doelen.