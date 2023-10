Spanning op het Amstelplein￼

Uithoorn – Wat deed de letter T zaterdagmiddag in de etalage van de Chocotoko en de L omringt door ballonnen achter het raam bij Handigwerk? Zowel binnen als buiten winkelcentrum Amstelplein was in zestien etalages een Halloween ballondecoratie met een letter te vinden, die samen een zin vormden. De winkeliers van het Amstelplein hadden een spooktaculaire griezelspeurtocht georganiseerd om te vieren dat het dit weekend Halloween is. Ouders waren speciaal met hun kinderen naar het winkelcentrum gekomen om de speurtocht te doen. De achtjarige vriendinnen Evelynn en Casey hadden zich zelfs verkleed. Bij de heksen in de griezelkraam konden ze een formulier voor de speurtocht halen om daarna op zoek te gaan naar alle letters. Een vader zat rustig op een bankje te genieten van zijn zonen die plezier maakten. Kinderen renden enthousiast van de ene winkelruit naar de andere. Een meisje hielp haar jongere zusje geduldig met het schrijven van de juiste letter, want de zin moest natuurlijk wel kloppen. Bij het inleveren van de zin bij de kraam kregen alle deelnemers een lekkere traktatie. Twee heksen van het griezelteam liepen rond met muziek en deelden griezelige snoepjes uit. Alle drukte zorgde voor extra gezelligheid in winkelcentrum Amstelplein waar het altijd goed winkelen is.