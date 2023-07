De Ronde Venen – Van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juli bouwden 25 kinderen en een team van Buurderij Van Dam prachtige, stoere zeepkisten met een chassis en een door henzelf ontworpen unieke opbouw. Onder grote belangstelling vond vrijdagmiddag 14 juli de spannend zeepkistenrace plaats. Team ‘Rem Mercedes Race Team’ van Elijah en Joël was het snelste team en team ‘De spitsmuizen’ van Rhys, Christian en Daan won de originaliteitsprijs. Joey en Owen van team ‘Jowo’ wonnen de poedelprijs, omdat ze na een heldhaftige rit geen eindtijd konden neerzetten.

Drie creatieve bouwochtenden

Dinsdag 11 juli gingen de teams vol enthousiasme aan de slag onder begeleiding van vrijwilligers op het erf van de Buurderij. Gestart werd met de bouw van het basis-chassis. Vervolgens bedachten alle teams een unieke opbouw en gingen met houten platen aan de slag om deze te bouwen. Er werd druk gezaagd, getimmerd, geschilderd en een teamnaam bedacht. De techniek en de creativiteit spatte ervan af. Pauze houden wilden ze niet, zo leuk vonden de kinderen het om hun eigen zeepkist te bouwen. Na drie bouwochtenden was het op vrijdag 14 juli eindelijk zover; de zeepkistenrace.

Spannende zeepkistenrace

Om 13 uur gaf kinderburgemeester Vera Hageman het startschot en raceten de zeepkisten van de oprijlaan van Buurderij Van Dam in Wilnis. Ziggo Sport verslaggever René Hoogterp gaf het commentaar. Het was een spannende wedstrijd. Sommige zeepkisten reden zo hard dat ze in het gras naast de baan terechtkwamen. Deskundige juryleden Dennis van Rijn, Patrick Andriessen en Karin van der Wal beoordeelden de zeepkisten op snelheid en originaliteit. Ze waren onder de indruk van het technische inzicht van de deelnemers, de teamspirit en de mooie opbouwen die ze gemaakt hadden. Team ‘Rem Mercedes Race Team’ van Elijah en Joël was het snelste team en team ‘De spitsmuizen’ van Rhys, Christian en Daan won de originaliteitsprijs. Ook was er een poedelprijs voor de helden Owen en Joey van team ‘Jowo’, omdat ze door een crash geen tijd konden neerzetten met hun fraaie gevleugelde draak.

Dank voor sponsors en vrijwilligers

Zonder de tomeloze inzet van vele vrijwilligers en bijdragen van Gemeente De Ronde Venen, Ronde Venen fonds, gastvrijheid van Buurderij Van Dam en materialen van vele bedrijven was deze race niet mogelijk geweest. Nogmaals hartelijk dank aan Walraven, Roadworks, Gromax, Isero-Dirk Stam, het VeenLanden College, Rekri, OWL Safety, Karwei, Schijf, Ruizendaal, ReVe, EHBO, James, Vlaggenclub, Nand Homan en Spelt.

De Zeepkistenrace is een activiteit van TechNet Amstel & Venen en bedoeld om jongeren te enthousiasmeren voor techniek en technologie.