Spannend ridderverhaal bij ‘Verhalenderwijs’

Aalsmeer – ‘Verhalenderwijs’ is sinds 22 april van dit jaar nieuw op Radio Aalsmeer. Het programma was geboren tijdens de coronaperiode en bedoeld om thuisblijven voor kinderen leuker te maken, maar is ook in de vakantie heel leuk! Marion Geisler, u kent haar misschien al van de nieuwsflitsen op Radio Aalsmeer, is begonnen met het voorlezen van verhaaltjes en verhalen voor kinderen.

Zij heeft al verhalen voorgelezen uit boeken van poppenkastspeler Gerard Zeelen, maar ook het boekje van de 11-jarige Jonah van Lienden uit Aalsmeer heeft zo zijn debuut op de radio gemaakt. Daarna was de beurt aan een verhaal van tweevoudig Gouden Kalf winnaar Jacques Vriens: Baron 1898. Aan het begin van een nieuw verhaal of boek interviewt Marion de schrijver of schrijfster om wat meer te weten te komen over de persoon achter het verhaal. Rinus van Itterzon regelt de techniek en zorgt voor muziek die alle deeltjes aan elkaar rijgt: toepasselijke liedjes die bij het verhaal passen.

Marion en Rinus zijn nu bezig aan een heel spannend, modern ‘ridderverhaal’, met een zwaard in de hoofdrol. Wil je niet halverwege invallen? Aan het begin van iedere aflevering vertellen ze nog even kort wat er tot dan toe allemaal gebeurd is. Dus luister mee! Iedere woensdag om 17.00 uur op Radio Aalsmeer. De lokale omroep is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl