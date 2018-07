Souvenirs mee van buiten EU? Eerst checken!

Schiphol – Ook deze zomervakantie kiezen Nederlanders massaal voor een vakantie naar een zonnig oord buiten de Europese Unie. De absolute favoriet is Turkije, gevolgd door de Nederlandse Antillen. Ook Kaapverdië doet het goed. Dit blijkt uit de meest recente boekingscijfers uit de ANVR/GfK Travelscan. Hoewel 49,2% de Noord-Hollandse reizigers kofferruimte vrijhoudt voor aankopen en souvenirs, is er veel onwetendheid over wat nu wel en niet mee mag door de Nederlandse Douane. De helft van hen heeft hier weleens over getwijfeld, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Douane. Om duidelijkheid te bieden voert de Nederlandse Douane de zomercampagne ‘De Wereldreiziger’. Via een handige app check je snel en eenvoudig per bestemming wat wel en niet mee terug mag naar Nederland.

Exotische aankopen

Je ziet ze steeds vaker terug als woonaccessoire: schoongemaakte en sierlijk bewerkte dierenschedels van bijvoorbeeld een koe of buffel. Maar of je dit nu wel of niet mee naar huis mag nemen uit Indonesië, is een lastige vraag. Dit blijkt uit een peiling van de Douane onder 1046 Nederlanders die een of meerdere bestemmingen uit de top-10 reisbestemmingen heeft bezocht. 81,4% van de Noord-Hollanders denkt dat dit niet mag, maar dit mag gewoon mits deze goed is schoongemaakt. Ook over de vraag of een literfles Mexicaanse Mezcal met de bekende worm mee naar huis mag is veel twijfel. 61,2% denkt dat dit niet mag. Dit mag wel, omdat een worm geen bedreigde diersoort is.

Wie in New York een nieuwe pro tablet of laptop koopt met een aankoopwaarde boven de 430 euro kan juist niet zomaar langs de Douane lopen. Deze hoor je aan te geven en je moet hier belasting over betalen. Slechts 29,6% van de Noord-Hollanders is hiervan op de hoogte.

Souvenirs

Zo’n 7 op de 10 Noord-Hollandse reizigers (71,9%) zegt weleens een souvenir of ander product te kopen op reis. Verrassend genoeg blijken deze aankopen vooral voor eigen gebruik (88,7%). Bijna 40% van de (schoon)ouders (39,8%) kan een presentje verwachten.

Eenvoudige check

Vertrek jij binnenkort naar een vakantiebestemming buiten de EU? Met de Douane Reizen App voor Android en iOS check je eenvoudig wat mee terug naar huis mag. Twijfel je alsnog? Check Douane.nl of deel je vraag of foto op Facebook of Twitter via #magditmee en de douaniers zoeken het voor je uit.