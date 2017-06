Sophie’s kookmarkt gezellig verlopen

Aalsmeer – Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst organiseerde in samenwerking met De Binding en Cultuurpunt Aalsmeer afgelopen woensdag 7 juni een culturele kookmarkt in De Binding. Mensen uit meer dan zes culturen hadden zich opgegeven om mee te helpen aan deze cultuurmarkt.

Doel van de middag was naast gezelligheid, elkaar en elkaars cultuur beter te leren kennen. En dit is zeker gelukt. “Het was erg gezellig”, aldus het Cultuurpunt. De muziek, Syrische dans, een cultuurquiz en het lekkere eten maakten het tot een groot succes. Iedereen had flink zijn best gedaan op de heerlijke hapjes. Onder andere Marokkaans, Syrisch, Surinaams en Nederlands eten stond op tafel. En ondertussen speelde David Chung buiten djembé met kinderen.

Verkiezing kinderburgemeester

Het was één van de laatste initiatieven van kinderburgemeester Sophie. Haar jaar zit er zo goed als op. Aanstaande zaterdag 10 juni is de eerste verkiezingsmiddag voor de nieuwe kinderburgemeester. De deelnemers aan de Junior Pramenrace mogen tijdens de sportmiddag in The Beach hun stem uitbrengen en zaterdag 17 juni gaan de zes geselecteerde kandidaten campagne voeren in de Zijdstraat tijdens het Aalsmeer Flower Festival. De twee jongens Joran Groot en Derek Buikema hebben als ‘concurrenten’ de meiden Merel Tuitert, Tilou Kleijberg, Myrthe van Wilgenburgh en Shahd Chaara.

Foto: Cultuurpunt Aalsmeer