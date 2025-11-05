De Ronde Venen – Dat Soos De Cirkel barst van sportieve leden, bleek zondag 2 november bij de Zilveren Turfloop. Maar liefst veertien deelnemers van de Mijdrechtse soos verschenen aan de start, na zes weken intensieve voorbereiding onder leiding van Peter en Milan van Adrichem en Peter Meijer.

Sinds 9 september trainden de lopers elke dinsdagavond, met toewijding en plezier. De wedstrijddag begon feestelijk met het startschot van Gerrit Brouwer. Daarna barstte het loopgeweld los. De deelnemers trotseerden het parcours met zichtbaar enthousiasme en kwamen stuk voor stuk juichend over de finish. Bij aankomst kregen zij een welverdiende medaille omgehangen: de ‘G. Brouwer & Zn G-Run Zilveren Turfloop’. Gerrit Brouwer reikte deze persoonlijk uit aan de trotse lopers.

“Ik ben ontzettend blij met het resultaat”, aldus Peter van Adrichem. “De trainingen waren pittig, maar iedereen heeft zich fantastisch ontwikkeld.” Milan vult aan: “De spanning was soms voelbaar, maar ze hebben het allemaal geweldig gedaan. Ik ben echt trots op deze groep.”

Soos De Cirkel is een ontmoetingsplek voor mensen met een beperking. De soosavonden vinden plaats op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur in gebouw Zideris aan de Windmolen in Mijdrecht, met uitzondering van juni, juli en augustus. Meer weten? Kijk op www.soosdecirkel.nl of bel Angela van Adrichem via 06 – 2393 7815.

Op de foto: Soos De Cirkel levert sportieve topprestatie bij Zilveren Turfloop. Foto: aangeleverd.