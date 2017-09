Snorfietser gewond in Uithoorn

Dinsdagmorgen omstreeks 11.40 uur is een snorfietser gewond geraakt in het tunneltje bij de Zijdelweg in Uithoorn net na de Mc Donalds. Door nog onbekende oorzaak is de snorfietser ten val gekomen in de bocht in het tunneltje. De snorfiets raakte zwaar beschadigd.Het slachtoffer is met ernstig enkelletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

foto: Vivian Tusveld- KaWijKo media