Vinkeveen – Meer dan 45 gasten van Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen hebben genoten van de jaarlijkse soepmiddag. Voetbalvereniging Hertha had geheel belangeloos de kantine beschikbaar gesteld om de gasten te ontvangen. De vrijwilligers van de Zonnebloem zorgden waar nodig voor vervoer, zodat alle gasten die dat wilden thuis opgehaald en na afloop weer veilig teruggebracht werden. Er was een relaxte sfeer en vele verhalen uit de oude doos werden tussen de gasten gedeeld. Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen zorgt op deze manier voor ontmoetingen tussen gasten die door een fysieke beperking beperkt zijn in hun dagbesteding.

Door stagnatie in de groei van het aantal vrijwilligers heeft Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen noodgedwongen een wachtlijst voor nieuwe gasten moeten instellen. Lezers van de Nieuwe Meerbode worden ook gevraagd om zich als vrijwilliger aan te melden. De inzet is beperkt en de vreugde is enorm. Stuur bij interesse een mailtje naar zonnebloemvinkeveenwaverveen@gmail.com.

Op de foto: Snertmiddag bij Hertha drukbezocht. Foto: aangeleverd.