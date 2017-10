Slowpitch toernooi voor teams Thamen

De Kwakel – Op zaterdag 14 oktober organiseerde Softbalvereniging Thamen in samenwerking met de KNBSB het End of Season Slowpitch toernooi voor heren en mixed teams. Dertien deelnemende teams uit Nederland en België kwamen op bezoek aan de Vuurlijn.

Slowpitch is een recreatieve vorm van softbal en is voor iedereen zeer toegankelijk. Ervaring is niet vereist en spelplezier staat voorop. In tegenstelling tot het reguliere fastpitch softbal worden de ballen door de pitcher met een boog opgegooid bij slowpitch. In de Men’s poule waren er vier deelnemende teams en na vier speelrondes stonden de Belgium Brewers en Dushi, dat uit veel Thamen spelers bestond, nog ongeslagen bovenaan. Tussen deze twee teams werd het daarna een mooie wedstrijd met spectaculaire acties en goeie honkslagen. Uiteindelijk werd het een 5-7 overwinning voor Dushi en ging dit team met de beker naar huis.

In de Mixed poule spelen heren en dames samen in een team en in die poule waren negen deelnemende teams. Na een eerste ronde in de ochtend werden de teams op niveau opgesplitst in de middag. Om de eerste plaats mochten team DcD, Dutch Dragons en Team Carnaval spelen. Het werden spannende wedstrijden met heel veel slag geweld echter de overwinning ging naar team DcD.

Na afloop van de wedstrijden was er nog een echte Homerun Derby waarbij de heren en dames mogen kijken wie er de meeste ballen over een afstand van 75 meter over de hekken konden slaan. Na 10 swings waren er twee heren die beide vijf keer de bal over de hekken hadden geslagen en was er een extra ronde nodig. Daarbij bleek Wessel (team DcD) van de vijf swings er nog vier over de hekken te slaan en kreeg als cadeau een jersey van het Nederlands Team. Rond zeven uur vertrokken de meeste teams naar huis en kon iedereen terugkijken op een mooie dag met schitterend weer en veel spelplezier.

Lijkt het je ook leuk om op een gezellige recreatieve manier te softballen of honkballen? Neem dan contact op via nieuweleden@thamen.info en er wordt contact opgenomen.