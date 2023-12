Slottoernooi in de zon

Uithoorn – Jaarlijks sluit Boule Union Thamen het jaar af met het Slottoernooi. Vlak voor de Kerst vindt dat Slottoernooi plaats. Het is een toernooi voor de clubleden, maar ook de partners mogen meedoen. Via het Snerttoernooi in de vorige eeuw en een luxe diner deze eeuw is nu de switch gemaakt naar een luxe lunch. Om 10.00 uur startte het toernooi met vier doublettenpartijen, Een mooi aantal, waardoor alle partijen onder gelijke omstandigheden gespeeld worden. Er werden twee ronden op tijd gespeeld en opmerkelijk was dat van de acht partijen en maar één niet tot de dertien kwam. Om 13.00 uur waren de twee geplande speelronden ten einde en kon er geluncht worden. Zestien spelers in het strijdperk, maar 23 aan de lunch

Tijdens de lunch vond ook de prijsuitreiking van het toernooi plaats.

1 Ria van Beek 2 winst 19 puntensald0

2 Hans vd Wal 2 17

3 Herman vd Hoogte 2 12

Vervolgens werden de clubprijzen uitgereikt.

Clubkampioen doubletten Ria van Beek en Joan van Rekum

2e plaats Nel Bloemer en Wilma Buchner

3e plaats Jannie van Kooten- Hans vd Wal en Ben Disseldorp-Rob Scheewe.

Winnaar van de Jokercompetitie was Hans vd Wal, die een uitzonderlijke competitie had.

Van de 260 te winnen punten scoorde Hans 242 punten. Van de 20 partijen verloor hij er slechts vier.

Tot slot ging prijs voor de winnaar van de clubranglijst naar Ina Hoekstra. De winterslaap is maar kort voor Boule Union Thamen. Op 13 januari staat de achtste speelronde van de NPC op het programma gevolgd door een clubtoernooi op 14 januari. Voorts spelen twee equipes op 21 januari de laatste speelronde van de Wintercompetitie doubletten van District West.