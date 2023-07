Sloot in Amsterdamse Bos roze gekleurd

Amstelland – In het Amsterdamse Bos is sloot in de buurt van de A9 en de zonneweide volledig roze gekleurd.

Dit komt door de purperbacterie. Deze bacterie komt voor in water en vermenigvuldigt zich razendsnel als dat water 15 graden of kouder is. Dit wordt uitgelegd op de Facebookpagina van het Amsterdamse Bos.

Omdat de bacterie voor irritatie kan zorgen bij mensen en dieren wordt het afgeraden de sloot in te gaan. Hondeneigenaren worden geadviseerd hun hond bij het water weg te houden.

Fotograaf: VLN Nieuws