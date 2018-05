Sloeproei Team vijfde in Grou

Aalsmeer – Op zaterdag 28 april vond de tweede wedstrijd in het Nederlands Kampioenschap sloeproeien plaats in Grou. Een wedstrijd van bijna 21 kilometer lang, met een heel sterk deelnemersveld. Alle sloepen uit de Hoofdklasse waren aanwezig om een goede klassering te roeien voor het kampioenschap. In totaal waren er ruim 90 sloepen aanwezig bij deze wedstrijd.

Alle sloepen dienen voor de wedstrijd het water in gekraand te worden, wat altijd een behoorlijke drukte is. Twee grote kranen tillen de sloepen van de trailers en leggen ze in het water. Met zo een groot deelnemersveld dient iedereen dus ook ruim op tijd in Grou aanwezig te zijn.

Ruim 9,5 kilometer per uur

Om 12.50 uur mocht het Westeinder Sloeproei Team uit Aalsmeer aan de wedstrijd beginnen. Vanuit het centrum van Grou werd er begonnen aan de route. Het eerste stuk had het team de wind ruim in de rug en werden er snelheden behaald van ruim 9,5 kilometer per uur. De route ging over open water en smallere stukken water, en dat was ook te merken aan de temperatuur. Vooral op de momenten dat er in de luwte geroeid werd.

Het team begon aan een mooie inhaalwedstrijd en liep langzaam in op twee grote concurrenten. Aangezien iedere sloep anders gevormd is, heeft iedere sloep een eigen handicap registratie. De sloep van het team uit Aalsmeer is een relatief zware sloep, wat betekent dat de snellere sloepen het team altijd inhalen, of dat het team voor die sloepen moet blijven zoals in Grou vanwege latere starttijden.

Strijd op kanaal

Halverwege het rondje draaide de wind uiteraard, en begonnen de stukken tegenwind te komen. Er stond toch wel een behoorlijk briesje, en dat merk je meteen op het water. De snelheid liep terug, maar de achterstand op sloepen met dezelfde handicap was inmiddels zeer klein geworden. En dit leidde tot een zeer mooie strijd op een kanaal recht tegen de wind in. Met drie sloepen tegelijk werd dit stuk ingezet, het team uit Aalsmeer schoot hier vooruit en haalde onder andere het Sloepweesje uit Hoogmade in. Het laatste stuk was het nog flink bijten, waarbij nog zo’n vijf kilometer vol tegen de wind in geroeid moest worden.

Na 2 uur, 21 minuten en 10 seconden kwam het team over de finish in Grou. Uiteindelijk goed voor een vijfde plaats in de einduitslag en daarmee een goede uitslag voor het Nederlands Kampioenschap. De volgende Hoofdklasse wedstrijd vindt plaats op 19 mei in Urk en betreft een wedstrijd van 15 kilometer op het IJsselmeer.