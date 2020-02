Wilnis – De bewoonster van een woning aan de Margrietstraat in Wilnis, rook toen zij thuis kwam een sterke gaslucht. Zij belde direct de brandweer, die met spoed naar de woning kwam. Nadat de brandweer diverse metingen had verricht om de veroorzaker van de lucht te traceren bleek het een leidingbreuk buiten de woning te zijn. Deze was vermoedelijk beschadigd bij het slaan van een paaltje. De Netbeheerder Stedin heeft het lek weer gerepareerd