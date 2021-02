IJsbaan in Kudelstaart in de maak!

Kudelstaart – Er ligt al een (flinterdun laagje) ijs op de Skeelerbaan aan de Wim Kandreef. Na wat onophoud door de hevige sneeuwval en de harde wind het afgelopen weekend, zijn de ijsmannen in Kudelstaart vandaag (maandag 8 februari) voortvarend van start gegaan. Ze gaan nu dagelijks gestaag door met het opspuiten van de baan en schuiven om het ijs sneeuwvrij te houden en glad te maken.

De ijsmannen hebben er tot nu toe een goed vertrouwen in dat de hekken in de loop van deze week geopend kunnen worden en schaatsplezier geboden kan worden. Nu maar hopen dat de weergoden de Kudelstaarters goed gezind zijn. In ieder geval gaat het de komende nachten goed vriezen en blijft ook overdag de temperatuur onder nul.

Er is goede hoop dat er komend weekend geschaatst kan worden in Nederland, zelfs op natuurijs. De schaatsbond KNSB heeft al een protocol voor ijsclubs opgesteld, zodat niet te veel mensen tegelijkertijd toegelaten worden op de banen en uiteraard gaan de vrijwilligers van de ijsbaan in Kudelstaart deze regels hanteren en naleven.