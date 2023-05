Sjors Sportief en Creatief voor 3e jaar in Aalsmeer

Aalsmeer – Komend schooljaar komen Sjors Sportief en Sjors Creatief voor het derde jaar op rij naar Aalsmeer. Deze mascottes zijn de boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuurstimuleringsproject dat Team Sportservice begin 2022 startte. Het succesvolle project laat kinderen laagdrempelig en vaak gratis kennismaken met uiteenlopende activiteiten. Afgelopen jaar schreven ruim 500 kinderen zich in voor de verschillende sportieve en creatieve activiteiten. En ook komend schooljaar krijgen alle leerlingen van het basisonderijs deze mooie kans. “Wij nodigen alle sport- en cultuurorganisaties uit om hun activiteiten in het kleurrijke boekje te plaatsen”, zegt Esther de Heij, buurtsportcoach bij Team Sportservice. “Zo krijgen duizenden kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart de kans om kennis te maken met het sportieve en creatieve aanbod in hun gemeente. Dankzij Sjors Sportief kunnen ze vrijblijvend ontdekken welke sport het beste bij ze past. Of ze leren hun creatieve talenten kennen, maar dan via Sjors Creatief”.

Meer dan 500 inschrijvingen

In het schooljaar 2021-2022 was het sport- en cultuurstimuleringsproject Sjors al een groot succes. In dat schooljaar schreven ruim 700 kinderen zich in voor een sportieve of creatieve kennismaking. En dit schooljaar staat het aantal inschrijvingen ook al ruim boven de 500. En uit ervaring blijkt dat zo’n 15% van de kinderen na de kennismaking lid wordt.

Toename aanbod

“Gelukkig neemt ook het aanbod ieder jaar toe, want steeds meer verenigingen sluiten zich aan bij dit project. Daar zijn we heel blij mee, want daardoor kunnen nog meer kinderen laagdrempelig kennismaken met sport en cultuur. Zónder dat ze meteen lid hoeven te worden van een vereniging”, aldus de Heij. “Sport- en cultuurorganisaties kunnen gratis meedoen. Ze hoeven alleen een account aan te maken op www.noordhollandactief.nl en hun activiteiten voor het gehele schooljaar daarop te plaatsen. Alle activiteiten die voor 7 juli onder het project Sjors Sportief of Sjors Creatief geplaatst worden nemen we op in het boekje”. Het aanbod wordt jaarlijks aan het begin van het schooljaar gepresenteerd in het kleurrijke Sjorsboekje, dat alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart ontvangen.