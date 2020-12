Sjoerd Vellenga nieuwe gemeentesecretaris

Aalsmeer – Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalsmeer heeft besloten om met ingang van 1 januari 2021 Sjoerd Vellenga te benoemen tot gemeentesecretaris. Hij volgt hiermee Frans Romkema op die in het voorjaar van 2020 vertrok. De heer Vellenga wordt als gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de op te bouwen gemeentelijke kernorganisatie in Aalsmeer.

De heer Vellenga is al een bekend gezicht in Aalsmeer. Hij heeft het aflopen jaar als programmadirecteur het ontwerpproces vormgegeven voor de toekomstige gemeentelijke dienstverlening. De heer Vellenga is een ervaren overheidsmanager. Hij heeft op veel plekken in het publieke domein gewerkt. Onder andere bij stadsdeelraden in Amsterdam, jarenlang bij het ministerie van Algemene Zaken en voor verschillende gemeentebesturen waaronder Tilburg. Verder heeft hij tal van bestuurlijke functies vervuld in het hoger onderwijs.

Wethouder bedrijfsvoering Robert van Rijn: ”Aalsmeer is een dynamische en ondernemende gemeente. In 2021 starten we met het opbouwen van een innovatieve gemeentelijke kernorganisatie. De daadkrachtige en verbindende stijl van Sjoerd Vellenga past hier goed bij. ”Mede namens het college van B&W wens ik de heer Vellenga veel succes in deze nieuwe rol en we kijken vol vertrouwen uit naar voortzetting van de samenwerking”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte.