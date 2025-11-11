Sinterklaasintocht spreidt zich uit over De Ronde Venen

De Ronde Venen – De komende weken staat de gemeente in het teken van een reeks Sinterklaasintochten. Waar Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis op zaterdag 15 november het startschot geven, volgen Amstelhoek en Abcoude een week later met eigen festiviteiten. De spreiding benadrukt hoe sterk de traditie leeft in de verschillende dorpskernen.

15 november: Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis

In Vinkeveen wordt vanaf 17.00 uur de Ringvaart bij Dorpshuis De Boei het middelpunt van de feestelijkheden. De goedheiligman arriveert per boot, begeleid door zijn Pieten. Langs de Ringdijk en Roerdompbrug is het evenement goed te volgen. Binnen in De Boei gaat het programma verder met muziek, een kleurwedstrijd, een grabbelton en fotomomenten. De opbrengst van de snackkraam komt ten goede aan de organisatie.

Mijdrecht start eerder op de dag: om 13.30 uur begint het voorprogramma op het Raadhuisplein, gevolgd door een ontvangst bij het gemeentehuis. Het programma eindigt rond 15.00 uur. In Wilnis begint het feest om 13.00 uur bij De Willisstee, waar Sinterklaas om 13.30 uur wordt verwelkomd. Het programma loopt tot 16.00 uur.

Weekje later

Een week later, op vrijdag 21 november, beleeft Amstelhoek een avondvariant. Om 18.30 uur wordt verzameld bij buurthuis Ons Streven aan de Engellaan. Sinterklaas arriveert per boot in de Mennonietenbuurt en trekt daarna terug naar het buurthuis, waar het feest verdergaat met muziek en ontvangst door de locoburgemeester.

Op zaterdag 22 november is Abcoude aan de beurt. Rond 14.00 uur wordt de Sint verwacht bij de Voordijk/Holendrecht. Na een korte rondvaart en een welkomstwoord bij het oude gemeentehuis volgt een rondgang door het dorp. Het programma sluit af met een receptie in het Piet Mondriaangebouw van 15.30 tot 16.30 uur. In Baambrugge legt de boot van Sinterklaas 22 november om 12.30 uur aan bij de dorpsbrug. Na een hartelijk welkom en een korte rondwandeling door het dorp volgt een receptie in dorpshuis De Vijf Bogen van 13.00 tot 13.45 uur. Alle kinderen tot 9 jaar zijn van harte welkom om de Sint daar persoonlijk te ontmoeten.

De feestweek wordt zondag 23 november afgesloten in De Hoef, waar Sinterklaas op zondag 23 november rond 14.30/15.00 uur per boot aankomt bij De Strooppot (Oostzijde 42–43). Van daaruit trekt een vrolijke optocht via de Merelslag richting De Springbok, waar het feest doorgaat tot ongeveer 17.30 uur.

De intocht van Sinterklaas is een feest in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.