Sinterklaas zorgt voor feest in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De Goedheiligman had het druk in De Ronde Venen. In Mijdrecht begon het feest al vroeg. Vanaf 13.30 uur veranderde het Raadhuisplein in een bruisend Sinterklaasplein vol muziek, dans en vrolijke Pieten. Kinderen zongen uit volle borst mee terwijl de spanning steeg. Rond 14.00 uur arriveerde Sinterklaas bij het gemeentehuis, waar hij uitgebreid de tijd nam voor foto’s en een praatje. Het programma liep tot ongeveer 15.00 uur, waarna de Sint zich klaarmaakte voor zijn volgende bestemming. Die lag aan de Ringvaart in Vinkeveen. Daar begon om 16.45 uur het voorprogramma bij Dorpshuis De Boei, met meezingende Pieten en een grabbelton vol verrassingen.

Enthousiaste menigte

Rond 17.30 uur voer de stoomboot de haven binnen, toegejuicht door een enthousiaste menigte langs de Ringdijk en Roerdompbrug. Binnen ging het feest verder met een kinderdisco, kleurwedstrijd en natuurlijk het fotomoment met Sinterklaas. Rond 18.30 uur nam de Sint afscheid, na een avond vol lichtjes en blije gezichten.

De magie van Sinterklaas

De lokale organisaties kijken terug op een geslaagde dag: honderden kinderen en één boodschap: de magie van Sinterklaas leeft nog altijd in De Ronde Venen. Volgende week volgen Amstelhoek, Abcoude, Baambrugge en De Hoef.

Op de foto: De aankomst in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.