Sinterklaas komt zaterdag naar Kudelstaart

Kudelstaart – Voor alle kinderen in Kudelstaart komen Sinterklaas en de Pieten aanstaande zaterdag 23 november aan bij de Loswal aan de Herenweg om 12.00 uur. Natuurlijk hopen de Sint en de Pieten door vele kinderen welkom te worden geheten. Nadat voet aan wal is gezet, begint om 14.00 uur een rondrit door de straten van Kudelstaart. De route van deze feestelijke rondrit is te vinden op de website, Facebook en Instagram van Sinterklaas in Kudelstaart.

Feestmiddag

Maar de festiviteiten houden niet op bij de aankomst. Op zondag 24 november kunnen alle kinderen van 4 tot en met 8 jaar terecht in dorpshuis ’t Podium voor een gezellige middag voor verrassingen en activiteiten. Om zeker te zijn van een gratis plekje wordt aangeraden om snel op te geven via www.sinterklaasinkudelstaart.nl en boek een van de beschikbare tijdsloten. Vol is vol. Ouders zijn welkom in de bar van het Dorpshuis, niet in de feestzaal.

Bezoek Winkelcentrum

Een week later, op zaterdag 30 november, brengen Sinterklaas en de Pieten een bezoek aan Winkelcentrum Kudelstaart. Van 11.00 tot 13.00 uur krijgen kinderen de kans om met Sint en de Hoofdpiet op de foto te gaan. Vergeet niet een verlanglijstje mee te nemen, want dit is de perfecte gelegenhed om de wensen persoonlijk aan Sinterklaas te overhandigen.

Foto: Sinterklaas in het Grote Huis. Foto: www.kicksfotos.nl