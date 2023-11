Sinterklaas Intochten Uithoorn & De Kwakel￼

Uithoorn – De Sinterklaasintocht in Uithoorn en De Kwakel worden weer ouderwets gezellig! Dit jaar hebben ze weer 3 momenten waarin Sinterklaas en zijn Pieten verspreid door de dorpen aankomt. Op zaterdag 18 november zal Sinterklaas als eerste aankomen op het prachtige Marktplein aan de kade in Uithoorn, waar Sinterklaas om 10:00 uur aankomt met zijn boot. Maar voor die tijd kunnen de kinderen en hun ouders gaan genieten van een feest in winkelcentrum Amstelplein. ( zie advertentie elders in deze krant). Hij wordt feestelijk verwelkomd door de Meezing Pieten en de Burgemeester. Een vrolijke start van een onvergetelijke dag! Na een warm welkom trekt de Sint om 10:20 uur verder naar het Amstelplein, waar kinderen foto’s kunnen maken, cadeautjes ontvangen en natuurlijk handen kunnen schudden met de goedheiligman zelf. Om 12:00 uur is het de beurt aan Zijdelwaard om Sinterklaas te verwelkomen. Met vrolijke muziek, een speciaal fotomoment en entertainment, belooft dit weer een warm welkom te worden.

De Kwakel

De Kwakel heeft een bijzonder ontvangst voor Sinterklaas gepland. Om 17:00 uur zal de Sint aankomen bij de school De Zon, waar hij hartelijk ontvangen wordt door de Burgemeester. Maar dat is nog niet alles! Om 17:15 uur begint een speciale route naar het dorpshuis met hindernissen die de kinderen uitdagen om hun pieten skills te testen. Plezier en avontuur wachten op de jonge en jong van hart. De intocht wordt om 18:30 uur afgesloten met een verrassing voor de kinderen, waardoor de dag op een hoogtepunt wordt beëindigd. Of je nu jong of oud bent, de sinterklaasintocht in Uithoorn en De Kwakel belooft een onvergetelijke dag te worden. Voor meer informatie over de intochten ga naar: www.sinterklaasaktie.nl/intocht