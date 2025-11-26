Sinterklaas feestelijk onthaald in Baambrugge en Abcoude

Baambrugge/Abcoude – In een gemoedelijke sfeer zette Sinterklaas zaterdag 22 november voet aan wal in Baambrugge. Om 12.30 uur werd de goedheiligman hartelijk verwelkomd door wethouder Maarten van der Greft. Samen met zijn Pieten en voorafgegaan door de vrolijke klanken van de Abcouder Harmonie, wandelde Sinterklaas naar het Dorpsplein. Daar sprak hij alle kinderen van Baambrugge toe, die hem enthousiast toezongen en hun verlanglijstjes klaar hielden.

Na het welkomstwoord volgde een korte rijtoer door het dorp, waarna in Dorpshuis De Vijf Bogen een speciale receptie plaatsvond. Kinderen tot negen jaar konden hier tussen 13.00 en 13.45 uur de Sint persoonlijk ontmoeten en een handje geven.

Feestelijke rondgang

Aansluitend trok het gezelschap naar Abcoude. Rond 14.20 uur arriveerde de boot bij de Voordijk/Holendrecht, opnieuw begeleid door de Abcouder Harmonie. Bij de Hulksbrug stapte Sinterklaas van boord en begaf zich naar het oude gemeentehuis, waar hij de menigte toesprak. Daarna volgde een feestelijke rondgang door het dorp, die eindigde in het Piet Mondriaangebouw. Hier konden kinderen tot negen jaar tussen 15.30 en 16.30 uur nog even genieten van een persoonlijk moment met de Sint.

De intocht verliep in beide dorpen in een warme, traditionele sfeer. Voor veel kinderen was het hoogtepunt het persoonlijke contact met Sinterklaas, terwijl ouders genoten van de saamhorigheid en het muzikale programma.

Op de foto: De intocht in Baambrugge. Foto: Wilco de Vries.