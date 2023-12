Sinterklaas brengt een bezoek aan Qui Vive

Uithoorn – Afgelopen weekend zou de jeugd van hockeyvereniging Qui Vive zijn laatste veldwedstrijd van deze eerste seizoenshelft spelen maar door de weersomstandigheden werden veel wedstrijden afgelast. Een enkel team heeft wel kunnen spelen maar de meeste wedstrijden waren vrijdagavond of zaterdagochtend al afgelast. Er werd zelfs bij een team zaterdag tijdens het spelen van de wedstrijd na het eerste kwart alsnog vanwege gladheid gestopt. Deze wedstrijden worden de komende twee weken ingehaald.

De trainingen op het veld zijn nu gestopt en bijna alle teams gaan zich nu voorbereiden op de zaalhockey competitie. Een aantal jeugdteams van Qui Vive benutte deze laatste trainingsweek voor leuke, sociale teamactiviteiten zoals gezellig met elkaar te gaan eten of door Sinterklaas te vieren door middel van een dobbelspel. De jongste jeugd mocht woensdagmiddag verkleed als Sinterklaas of Piet naar de training komen en tot grote verrassing kwamen er ook een paar echte Pieten meetrainen.

De Pieten konden eerst nog helemaal niet hockeyen (maar ja, wat wil je als je de staf van Sinterklaas of een bezem als stick gebruikt), maar met wat uitleg en oefenen met alle kinderen ging het al snel beter. Sinterklaas bekeek vanaf het veld hoe de kinderen en de Pieten het er vanaf brachten.

Na een korte training ging Sinterklaas, samen met de Pieten en de kinderen, naar het feestelijk versierde clubhuis. Na het zingen voor de Sint en wat grappen van de Pieten, had de Sint voor elk team wat mooie woorden. Toen alle teams en hun trainers in het zonnetje waren gezet, bleek de Sint naast pepernoten ook cadeautjes voor alle kinderen en trainers te hebben meegenomen. Alle jongste jeugd kinderen op Qui Vive werden dus lekker verwend door Sinterklaas. Sinterklaas is hierbij ook Drogisterij Boogaard en Intersport Twinsport ontzettend dankbaar voor hun hulp.

Voordat Sinterklaas en zijn Pieten weer vertrokken, hadden ze nog tijd voor een polonaise door het clubhuis, wat het eerste gedeelte van het seizoen gezellig afsloot. Vorige week zijn ook de eerste trainingen in de zaal gestart. De teams gaan in december, januari en februari lekker zaalhockey competitie spelen. Voor een aantal jongste jeugd teams is er in januari en februari weer een Midwinter Competitie.