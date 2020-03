Sierteelt dreigt om te vallen

Aalsmeer – De Nederlandse sierteeltsector wordt ongekend hard getroffen door de coronacrisis. Zonder noodkredieten van overheid en banken zullen veel bedrijven binnen enkele weken failliet gaan.

Door het wegvallen van vraag is er op de veilingen van Royal FloraHolland niet alleen sprake van zeer lage prijzen, maar ook van ongekende doordraai van kwalitatief hoogwaardige producten. Dit is in de historie van de meer dan 100-jarige coöperatie nog nooit in deze omvang gebeurd. Het voortbestaan van veel bedrijven, zowel kwekers als handelsbedrijven staat op het spel.

Sierteelt is de derde exportsector van Nederland. Naast mainports Schiphol en de Rotterdamse Haven is Nederland ook de internationale draaischijf voor sierteelt. Nederland zorgt voor circa 35 procent van de wereldwijde export. De export van bloemen en planten bedraagt 6,2 miljard euro. In de sierteelt en daaraan gerelateerde dienstverleners werken circa 150.000 mensen. De sierteelt neemt een unieke positie in omdat het gaat om dagverse producten. Bloemen kunnen niet bewaard worden om later op de markt te brengen.

“Paar minuten voor twaalf”

Steven van Schilfgaarde, algemeen directeur Royal FloraHolland: “De marktsituatie is dramatisch. Afgelopen twee weken lagen de prijzen tot 50 procent lager dan normaal. Afgelopen vrijdag is twintig procent van de aanvoer vernietigd omdat er geen kopers voor waren. De verwachtingen voor komende weken zijn nog slechter. Dit is normaal gesproken de piekperiode voor de sierteelt in de aanloop naar Moederdag in verschillende landen. De gebruikelijke omzet in deze periode is 150 tot 200 miljoen per week. Deze crisis komt op het slechtst denkbare moment. Over minder dan twee weken valt de energierekening op de mat bij kwekers. Ze komen dan acuut in de betalingsproblemen. Zonder noodkredieten van overheid en banken en andere vormen van financiële ondersteuning vallen kerngezonde bedrijven straks bij bosjes om. Branchebreed pleiten wij voor actie, voordat het te laat is. Het is echt een paar minuten voor twaalf.”

Onherstelbare schade

Royal FloraHolland pleit ervoor om de export van sierteelt zo lang als mogelijk is in stand te houden. De sector drijft op de export van bloemen en planten. Die bedraagt 6,2 miljard op een totaal omzet van 7 miljard euro. Als de export wegvalt, betekent dat als steun uitblijft, het einde voor heel veel sierteeltbedrijven. Royal FloraHolland als coöperatie van kwekers zet alles op alles om kwekers en handelsbedrijven te ondersteunen, maar de sector heeft niet de middelen om deze crisis het hoofd te bieden.

Nederland staat internationaal bekend als het centrum van de sierteelt. De tulp is een wereldwijd symbool voor Nederland. De in de loop der jaren unieke sierteelt-infrastructuur dreigt onherstelbare schade op te lopen. “Dat mogen we niet laten gebeuren”, besluit algemeen directeur Steven van Schilfgaarde.