Mijdrecht – Het dagelijks leven speelt zich steeds vaker online af. Contact met de overheid, banken, pensioenfondsen en verzekeraars verloopt tegenwoordig vrijwel uitsluitend via internet.

Dat gemak brengt echter ook risico’s met zich mee: phishingmails, nepwebsites en digitale oplichting zijn aan de orde van de dag. Hoe kan een internetgebruiker zich daartegen wapenen?

Handvatten

SeniorWeb Mijdrecht wil inwoners bewust maken van deze gevaren en biedt praktische handvatten om veilig te blijven. Tijdens een gratis workshop krijgen deelnemers inzicht in de meest voorkomende bedreigingen en leren zij hoe criminelen te werk gaan. Ook komen eenvoudige maatregelen aan bod om zowel computer als persoonlijke gegevens beter te beschermen.

De bijeenkomst vindt plaats maandag 12 januari van 10.00 tot 12.30 uur in Bibliotheek Mijdrecht, Dr. J. van der Haarlaan 8. Er is plek voor vijftien deelnemers; vooraf aanmelden is verplicht. SeniorWeb Mijdrecht is onderdeel van de Bibliotheek Utrechtse Venen en zet zich in om digitale vaardigheden toegankelijk te maken voor iedereen.

Aanmelden kan via https://tinyurl.com/sw-veilig.

SeniorWeb Mijdrecht helpt inwoners digitaal weerbaar te worden. Foto: aangeleverd.