Seniorenpartij DRV nodigt inwoners Baambrugge uit

Baambrugge – Seniorenpartij De Ronde Venen nodigt inwoners van Baambrugge vrijdag 6 februari van 15.00 tot 16.30 uur uit voor een informele bijeenkomst in Dorpshuis De Vijf Bogen, Pr. Margrietstraat 10. Onder het genot van een high tea wil de partij graag in gesprek met bewoners en luisteren naar wat er leeft in het dorp. Bezoekers kunnen kennismaken met de fractie en meer horen over het verkiezingsprogramma.

Seniorenpartij De Ronde Venen is een lokale partij die sinds 2017 opkomt voor de belangen van inwoners, met speciale aandacht voor ouderen. In de afgelopen jaren heeft de partij zich ingezet voor diverse lokale onderwerpen en wil dit ook de komende vier jaar blijven doen. De partij hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners en hoort graag welke ideeën, vragen en aandachtspunten er leven in Baambrugge.

Op de foto: De partijleden van Seniorenpartij De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.