Seniorenpartij De Ronde Venen presenteert nieuwe fractie-assistent

De Ronde Venen – Donderdag 2 juni wordt Francis Hendrick beëdigd als nieuwe fractie-assistent voor de Seniorenpartij De Ronde Venen. Francis is 33 jaar en ondermeer werkzaam bij RTV De Ronde Venen. Na de verkiezingen is de Seniorenpartij op zoek gegaan naar nieuwe fractie-assistenten. Zij kozen ervoor om jonge mensen aan te trekken.

Volgens fractievoorzitter Marja Becker is de partij op zoek naar vernieuwing en nieuwe ideeën en hoopt deze met meer jongeren binnen de partij te realiseren. Volgens Marja biedt de partij jongeren een kans om ervaring in de lokale politiek op te doen. Zo ook Francis die in eerste instantie wel even moest nadenken over een rol binnen de Seniorenpartij.

Francis: op de vraag van Marja om fractie-assistent te worden was ik in eerste instantie wat terughoudend, want ik vroeg me af of ik wel binnen een partij zou passen die zich, zoals de naam doet vermoeden, voornamelijk lijkt bezig te houden met senioren? Maar na onderzoek kwam ik daar al vrij snel op terug. Wat als eerste opviel is dat de partij strijdt voor dingen waar ik met mijn normen en waarden alleen maar achter kan staan. Maar misschien nog wel het belangrijkste: hoewel de Seniorenpartij zich met name inzet voor de senioren, is het een partij van iedereen. Ongeacht welke afkomst, geaardheid, geloof of leeftijd, iedereen is welkom. Wat mij vooral raakte is de stelling: Wij zijn geen partij voor oude mensen, maar voor mensen die op een prettige manier oud willen worden. En dat lijkt me iets wat iedereen wil, ongeacht je leeftijd. Ik voel mij in ieder geval aangesproken en verbonden met deze visie. Want of je nou wilt of niet, ouder worden we allemaal. En is het dan niet geweldig dat jij in het hier en nu alvast kan bouwen aan een mooiere wereld? Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de volgende generaties. Tenslotte zijn de jongeren van nu, de ouderen van de toekomst.