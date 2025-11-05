Sedaa brengt concertbeleving in Dorpskerk

Abcoude – De Formatie Sedaa creëert met traditionele Mongoolse en oosterse muziek een ongewoon en fascinerend geheel. Belangstellenden kunnen de oor- en oogstrelende performance donderdag 13 november om 20.15 uur beleven in de Dorpskerk in Abcoude. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

De in Mongolië opgeleide meesterzangers Nasaa Nasanjargal en Naraa Naranbaatar, de virtuoze hakkebordspeler Ganzorig Davaakhuu en de Iraanse multi-instrumentalist Omid Bahadori nemen iedereen mee in de exotische wereld tussen de Oriënt en de Mongoolse steppe.

Groepsgeluid

Sedaa is Perzisch voor stem, en vocalen drukken dan ook hun stempel op het groepsgeluid. Denk hierbij aan levendige ondertoonzang en keelzang waarbij de zangers meerdere tonen tegelijk voortbrengen. Voeg daarbij de weemoedige klanken van de paardenhoofdviool, de parelachtige tonen van het 120-snarige hakkebord en de pulserende oosterse drumritmes en je krijgt een mystieke melange van trillingen en stemmingen. Als kers op de taart treedt Sedaa ook nog eens op in origineel gedrapeerde zijden klederdracht. Kortom, een feest voor oog en oor.

Op de foto: Optreden Sedaa een feest voor oog en oor. Foto: aangeleverd.