Scouts bezorgen kerstkaarten voor een prikkie in DRV

De Ronde Venen – December is al druk genoeg! Dus gaan de scouts van de Jan van Speyk en Eliboe weer voor jou/u op pad om je/uw kerstkaarten te bezorgen. Dit doen zij voor maar 50 cent per kaart in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Waverveen en De Hoef. De scouts hopen er weer een flinke klus aan te hebben, want het is natuurlijk een leuke inkomstenbron voor de groep! En zeg nou zelf, een echte kaart is toch altijd nog veel leuker dan een Whatsappje of een mailtje, zeker in deze rare Coronatijd.

Hoe het werkt

Het is heel simpel: er is een groot aantal inleveradressen verspreid door de gemeente. Daar kan de post vanaf zaterdag 28 november 18.00 tot zondag 13 december 18.00 worden ingeleverd. Stop alle geadresseerde kaarten die je wilt versturen en het verschuldigde bedrag in één grote envelop. Vermeld daarop jouw naam en telefoonnummer. De envelop mag vervolgens gewoon door de brievenbus bij een van de inleveradressen. Je herkent deze aan een kerstpost-poster achter het raam. De scouts verwerken alle post, doen er een scoutingstempel op en bezorgen alle post uiterlijk 24 december. Met de opbrengst van deze actie kan het onderhoud van het gebouw en materiaal bekostigd worden. Daarmee kunnen zee, ook in 2021, met alle leden het scoutingspel leuk en veilig blijven spelen. De scouts hopen dat de actie een nog groter succes wordt dan vorig jaar! Alle informatie over de kerstbezorgdienst van de Jan van Speyk en Eliboe is ook na te lezen op www.janvanspeykgroep.nl en www.eliboe.nl .

Inleveradressen

Je kunt je kerstpost inleveren bij de Scouts op de Oosterlandweg 2-b in Mijdrecht of Bonkestekerweg 3 in Vinkeveen (alleen tijdens openingstijden).

De overige inleveradressen (met een poster voor het raam) zijn:

De Hoef: De Hoef Oostzijde 28

Mijdrecht: Brunel 21, Buitenkruier 12, Beltmolen 14, Boezemmolen 18, Ambachtsherensingel 14, Agaat 24, Watersnip 20, Midrethstraat 45, Dubloen 32, De Lindeboom 11a (Dierenspeciaalzaak Van Zuijlen).

Vinkeveen: Proosdijland 17, Bloemhaven 4, Wulpenlaan 25, Rietveld 30, Baambrugse Zuwe 19, Meerkoetlaan 58.

Waverveen: Hoofdweg 14, Kreekrug 17

Wilnis: Burg. Fernhoutlaan 3, Burg. Van Baaklaan 4, Raaigras 3, Langhuis 2, Stationsweg 11, Dorpsstraat 4 (Fietsenwinkel Smit).