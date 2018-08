Scooters met elkaar in botsing

Aalsmeer – Een scooterrijdster is donderdagochtend 2 augustus gewond geraakt bij een ongeval waarbij ook een andere scooter betrokken was. De botsing gebeurde omstreeks half twaalf op de Burgemeester Kasteleinweg, tussen de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg.

Eén van de bestuurders raakte bij het ongeval gewond. Een automobilist die het ongeval zag gebeuren is direct gestopt om hulp te verlenen. Een ambulance is ter plaatse gekomen voor het slachtoffer. De vrouw is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Zij zat met een man op de scooter, die raakte bij het ongeval niet gewond. Ook de andere scooterbestuurder bleef ongedeerd.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, was donderdagmorgen nog onduidelijk.

Foto: VTF / Laurens Niezen.