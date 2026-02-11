Mijdrecht – In ‘t het Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 in Mijdrecht, speelt vrijdag 27 februari ‘Schuif je aan?’, een kleurrijke muzikale komedie waarin zang, eten en verhalen samenkomen in een fictief opera-restaurant. Het personeel en keukengerei van het restaurant zorgen voor hilarische taferelen; met een cast van lokale amateurzangers en een professionele operazangeres, begeleid door een creatief team onder leiding van Carla Regina. Een komedie over liefde, vriendschap en de magie van samen koken en zingen, die ook geschikt is voor kinderen.

Met deze voorstelling brengt Opera Viva de magie van opera niet alleen naar doorgewinterde liefhebbers, maar ook naar iedereen die voor het eerst kennismaakt met deze kunstvorm. Het festival brengt bovendien amateurs en professionals samen.

In de voorstelling muziek van onder andere J.S. Bach, The Beatles, Gilbert and Sullivan, L. Bernstein, Kate Bush, J. Strauss en Guus Meeuwis. Het Opera Viva Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Het Cultuurfonds, VSB Fonds Woerden, Cultuurplatform, KF Heinfonds en Brentano Steun des Ouderdoms.

Tickets zijn verkrijgbaar via https://oudeparochiehuis.nl.

Op de foto: ‘Schuif je aan?’ bij ‘t Oude Parochiehuis. Foto: aangeleverd.