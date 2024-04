‘Schrijf me in het zand’, aangrijpend toneelstuk over incest

Abcoude – ‘Op mijn 12e verjaardag kreeg ik van pappa een speelgoedpanter, een koffertje en een pessarium’. Judith leest deze tekst in het dagboek van haar dode zusje Anne. Ze is in het ouderlijk huis om haar moeder te helpen bij de verhuizing. Wat zou die tekst betekenen? Als een detective doorspit Judith elke papiersnipper die Anne heeft achtergelaten. Opeens stuit ze op de contouren van een schokkend geheim…

Inez van Dullemen, die in 1989 het gelijknamige boek schreef, verstaat de kunst een ‘zwaar’ onderwerp te behandelen met een lichte toets, poëtisch bijna. Als in een droom neemt ze ons mee naar het verleden, waar ze de jonge Anne een stem geeft.

Ik voel me zo alleen, zo verloren, zo slecht, ik moet me verbergen onder de grond, geen ruimte voor mijn hoofd, verdien het niet om te ademen, verdien het niet om te bestaan, in het lege land, schrijf me in de wind, in het zand, in het niets, onder de zee.

‘Schrijf me in het zand’ is een zeer aangrijpend, pijnlijk en intrigerend stuk dat laat zien hoe incest verborgen kan blijven en tot verschrikkelijke gevolgen kan leiden. Nog nooit was de verboden intimiteit tussen vader en dochter zo dichtbij.

Onder de Hanenbalken, donderdag 11 april, aanvang: 20.15 uur.

