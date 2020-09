Schoorsteen aan Oosteinderweg gemeentelijk monument

Aalsmeer – De schoorsteen aan de Oosteinderweg 53 is door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als gemeentelijk monument. De schoorsteen is een bijzonder onderdeel van de Aalsmeerse tuinbouwhistorie.

Gemeentelijke monumenten worden aangewezen in het algemeen belang, voor het behoud van de lokale identiteit en historie. Wethouder Cultuur Wilma Alink: “Jarenlang hebben kassen met schoorstenen en ketelhuizen het beeld van Aalsmeer bepaald. Deze schoorsteen aan de Oosteinderweg is een prachtexemplaar en een mooie representant van vervlogen tijden. Ik ben blij dat we met de eigenaren tot dit resultaat zijn gekomen.”

Ooit stonden er honderden schoorstenen in Aalsmeer. In de naoorlogse jaren zijn de schoorstenen in ongebruik geraakt en in snel tempo verdwenen. De schoorsteen aan de Oosteinderweg 53 is gebouwd in 1938 in opdracht van de heer Engel. De E in wit siermetselwerk in de schoorsteen verwijst naar deze opdrachtgever.

Gemeente renoveert schoorsteen

In 2017 heeft de gemeente een inspectie uit laten voeren naar de staat van de schoorsteen. Hieruit kwam naar voren dat onderhoud noodzakelijk was. De gemeente neemt deze kosten eenmalig voor haar rekening, zodat de schoorsteen in originele staat behouden kan blijven, zonder de eigenaren op kosten te jagen.

Lokale Erfgoedcommissie

De Lokale Erfgoedcommissie heeft de (cultuur-)historische waarden van de resterende schoorstenen al in 2016 onder de aandacht van het college gebracht. Het college heeft daarna opdracht gegeven om de eventuele monumentale waarde van een aantal schoorstenen in Aalsmeer te laten onderzoeken. Naar aanleiding van deze onderzoeken heeft de lokale Erfgoedcommissie het college verzocht twee exemplaren aan te wijzen als gemeentelijk monument. Inmiddels genieten drie schoorstenen in Aalsmeer een monumentale status. De schoorsteen in de nieuwbouwwijk Stommeerkade-West en die aan de Uiterweg 46 zijn al eerder aangewezen als gemeentelijk monument.