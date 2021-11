Schoolhandbal: Dubbel prijs voor Oosteinder en Triade

Aalsmeer – Zaterdag 6 november was OBS de Zuidooster vertegenwoordigd met drie teams bij het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. In de ochtend speelde het team met leerlingen uit groep 3/4 hun wedstrijdjes en deze werden allemaal gewonnen. Hiermee behaalden deze toppers de eerste plaats en mochten zij een prachtige beker mee naar school nemen. De teams uit groep 6/7 en 7/8 hebben eveneens lekker gespeeld en gingen met een welverdiend vaantje naar huis! Alle leerlingen hebben heerlijk gehandbald onder aanmoeding en begeleiding van hun coaches en toeschouwers.

Oosteinder en Triade

De Oosteinderschool mocht liefst twee grote bekers in ontvangst nemen. In Groep 3 was de eerste plaats voor de Go-getters en in groep 5 voor Oosteinder 2. Ook dubbel prijs voor KC Triade, in groep 5/6 was Triade 6 Strijders de beste en in groep 6/7 was Triade 7 de winnaar. In de categorie 7/8 is de eerste plaats behaald door het team van de Jozefschool en in groep 8 gingen de Antonius Killers er met de eerste prijs vandoor.

Foto: De toppers 3/4 van OBS de Zuidooster.