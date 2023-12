Schoolbesturen KPO Sint Antonius en Vechtstreek + Venen gaan fuseren

De Ronde Venen – Onder het motto ‘Samen Sterker’ gaan de school-besturen van KPO Sint Antonius en Vechtstreek + Venen per 1 januari 2024 fuseren. Dat betekent dat de basisscholen Sint Antonius, De Windroos, De Hoflandschool, De Driehuisschool en de Sint Jozefschool deel gaan uitmaken van Vechtstreek + Venen. Deze stichting bestaat dan uit 21 basisscholen in de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en De Bilt. Deze scholen verzorgen onderwijs aan 3100 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Door de fusie wordt een krachtige organisatie gecreëerd waar ruimte is voor de protestants-christelijke en rooms-katholieke identiteit. Samen sterk in goed en toekomstgericht onderwijs!