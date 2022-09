Scholen in actie voor Jantje Beton Loterij

Regio – Drie op de tien kinderen spelen bijna niet buiten. Terwijl buitenspelen heel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom verkopen ruim 220 scholen van 14 tot en met 28 september lootjes voor De Kleine Jantje Beton Loterij, om meer kinderen te laten buitenspelen. Leerlingen komen langs de deur om lootjes te verkopen via een machtigingsformulier en online met de Tikkie jij bent ‘m actie.

Met de opbrengst van de loterij laat Jantje Beton meer kinderen meer buitenspelen. Vijftig procent van de loterij opbrengst is voor de scholen. Zij kunnen dit besteden aan het vergroenen van het schoolplein, speelmaterialen of buitenlessen. De overige vijftig procent gaat naar de projecten en activiteiten van Jantje Beton. Een lootje kopen is heel eenvoudig via een leerling in de buurt, de QR code of via www.jantjebeton.nl/lootje. Je selecteert online een school, vult de gegevens in, kiest het aantal lootjes en betaalt via Tikkie.