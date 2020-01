Basisscholen in actie voor buiten spelen

Regio – Vanaf vandaag kunnen basisscholen zich op JantjeBeton.nl/loterij aanmelden om mee te doen aan De Kleine Jantje Beton Loterij. Afgelopen jaar haalden tienduizenden leerlingen van 500 scholen een bedrag van € 800.000,- op, waarvan de helft naar de scholen ging. Dit jaar wordt een nog hogere opbrengst verwacht.

De Kleine Jantje Beton Loterij

Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder. Om daar iets aan te doen organiseert Jantje Beton de Kleine Jantje Beton Loterij. Ieder jaar gaan honderden scholen (en zo’n 60.000 leerlingen) op pad om lootjes te verkopen voor de Kleine Jantje Beton Loterij. Zij doen dit niet alleen via het traditionele verkoopboekje, maar ook via de ‘Tikkie jij bent ‘m!’ actie.

“Tikkie jij bent ‘m!”

Iedereen die verder weg woont of geen machtiging in wil vullen, kan een online lootje kopen via www.jantjebeton.nl/tikkielot of door de QR-code te scannen. Ouders van deelnemende leerlingen kunnen kennissen, familie en vrienden via WhatsApp uitnodigen een lootje te kopen. Zo kunnen scholen heel eenvoudig de opbrengst verhogen.

50% voor school, 50% voor Jantje Beton

Van de opbrengst van de lootjes (€ 3,- per stuk) gaat de helft naar de school, en de andere helft naar Jantje Beton. De scholen mogen de opbrengst zelf besteden aan speelmaterialen voor meer spelen en bewegen op en rondom het schoolplein. De favoriete speelplek van kinderen!

In de afgelopen jaren hebben duizenden scholen met de opbrengst hun schoolplein opgeknapt of gave speelmaterialen aangeschaft. Met de andere helft worden projecten van Jantje Beton ondersteunt. Projecten voor kinderen in kwetsbare speelposities krijgen hierbij speciale aandacht.

Doe mee!

De Kleine Jantje Beton Loterij heeft twee mogelijke actieperiodes: van 20 mei tot en met 3 juni en van 9 tot en met 23 september 2020. Alle groepen van de school mogen meedoen! Deelname is gratis en Jantje Beton levert alle benodigde materialen aan en begeleidt de organisatie. Aanmelden is eenvoudig via www.jantjebeton.nl.