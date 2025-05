Schering en inslag in bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – In bibliotheek Uithoorn is woensdag 28 mei iets bijzonders te zien en te doen. Tussen 14.00 en 17.00 uur vindt daar ‘Schering en inslag – Weven in de Bieb’ plaats, een demonstratie van het eeuwenoude ambacht weven. Coby Rovers en Jacqueline Egberts van de weefkring De Draad zijn aanwezig met een klein weefgetouw. Ze tonen verschillende technieken, geven uitleg over materialen en laten zien wat je allemaal kunt maken. Bezoekers mogen ook zelf een stukje weven en kennismaken met dit ambacht.

Weven is een techniek, waarbij lengtedraden (schering) en dwarsdraden (inslag) worden gekruist tot een stevig stuk textiel. Het is een van de oudste ambachten ter wereld en nog steeds springlevend. Niet alleen in de industrie, maar ook in de wereld van design en handwerk. Tijdens de middag maak je kennis met verschillende weeftechnieken zoals platweefsel, satijn en twill (keperbinding). Ook zie je hoe divers de materialen kunnen zijn, van wol en linnen tot synthetisch garen of zelfs papier.

Of je nu ervaring hebt of gewoon nieuwsgierig bent, iedereen is welkom om langs te komen en het zelf te proberen. Laat je inspireren door de eindeloze mogelijkheden van draad en patroon. Meer informatie: amstelland.op-shop.nl/13207/schering-en-inslag-weven-in-de-bieb/28-05-2025.