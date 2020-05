Schapen Boerenvreugd naar de kapper geweest

Aalsmeer – Altijd een leuk en leerzaam spektakel, het schapen scheren op de kinderboerderij. Op zaterdag 16 mei is deze klus geklaard op Boerenvreugd. De drie scheerders hebben de schapen onder handen genomen en hen een dunne vacht bezorgd.

De dieren zijn weer klaar voor de zomer en het mooie, zonnige weer. Eén dame heeft haar dikke jas nog aan, zij gaat deze week nog naar de kapper. De schapen met hun nieuwe look bewonderen kan iedere zaterdag- en zondagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. Boerenvreugd in de Hornmeer is namelijk weer beperkt open Er is een aparte in- en uitgang gemaakt, er zijn desinfecteermiddelen en gewerkt wordt met sleutelhangers. Zijn deze op, dan even wachten, dan is het maximale aantal bezoekers bereikt.

Het wordt overigens wel alle dieren kijken op afstand. Het terrein van de kinderboerderij blijft gesloten voor publiek, evenals de stolp en de hooiberg niet toegankelijk zijn voor publiek. De speeltuin is wel open.