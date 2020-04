Schaken: Westeinder Arena op donderdag

Aalsmeer – Terwijl alle grote evenementen stil liggen, gaat het schaken gewoon door. Wereldkampioen Magnus Carlsen heeft zijn grootste concurrenten uitgenodigd voor een online schaaktoernooi (Magnus Carlsen Invitational), dat inmiddels is gestart, loopt tot 5 mei en is te volgen op Chess24.com. Het is een fascinerend gezicht. Acht spelers die via internet snelschaak met elkaar spelen vanuit Oslo, Moskou, New York, Parijs, Amsterdam en Beijing, in een spel waarbij elke seconde telt. De Nederlander Anish Giri doet hier ook aan mee.

Schaakclub Westeinder kan hierbij natuurlijk niet achter blijven en organiseert elke donderdagavond de Westeinder Arena. Afgelopen donderdag gingen 12 schakers met elkaar de strijd aan. Naast deelnemers uit Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn was er zelfs een deelnemer uit Duitsland. Onder het spelen kan er worden gechat en je kan ook naar andere partijen kijken. Na harde strijd ging Wim Eveleens er royaal met de eerste prijs vandoor, voor Mladen Cicek en Peter Verschueren.

Het prijzengeld in de Magnus Carlsen Invitational bedraagt $ 250.000,-. Daar kan schaakclub Westeinder natuurlijk niet aan tippen, maar de top 3 heeft wel eeuwige roem op internet.

Wil je ook meedoen? Donderdagavond start de Westeinder Arena om 20.00 uur. Kijk op de site van schaakclubwesteinder.nl onder ‘nieuws’ om je aan te melden.