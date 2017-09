Takken van bomen geknakt door storm

Aalsmeer – De storm gisteren, woensdag 13 september, heeft behoorlijk huis gehouden. De schade in de gemeente is gelukkig beperkt gebleven. Met name bomen hadden het zwaar. Her en der lagen op straat kleine takken, maar ook grote exemplaren knakten als luciferhoutjes.

De brandweer en de politie hebben een aantal keer hulp verleend, maar er hebben zich geen zware incidenten voorgedaan. Zowel in Amstelveen, alwaar rond tien voor half twaalf in de ochtend een man ernstig gewond is geraakt nadat op de Amsterdamseweg een boom op zijn auto was gevallen.

De brandweer heeft de man bevrijd en vervolgens is hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek en hoopt getuigen te vinden. Was u/jij in de buurt, het ongeval zien gebeuren? De politie hoort het graag via 0900-8844.

Foto: www.kicksfotos.nl. De bomen hadden het zwaar tijdens de storm.