Schaatsplezier in Aalsmeer

Aalsmeer – Net als bij andere gemeenten met meren en plassen was het vrijdag 12 februari superdruk in Aalsmeer. Heel veel mensen hadden waarschijnlijk besloten een dagje te gaan schaatsen en begrijpelijk. Het was prachtig weer. Het vroor licht en de zon scheen volop.

Foto’s:www.kicksfotos.nl

Al vroeg in de ochtend stroomden de al behoorlijk belaste Van Cleeffkade, Stationsweg en Stommeerweg vol met auto’s. Er stond op een gegeven moment een lange file in en naar het Centrum, de verkeersregelaars hadden het druk om al het verkeer in de goede richtingen te sturen.

Toch wisten uiteindelijk velen het ijs op de sloten, de kleine Poel en enkele waaghalzen de grote Westeinder te bereiken en is genoten van deze mogelijkheid om eindelijk weer eens te kunnen schaatsen.

Bij zowel restaurant Joseph aan de Poel (bij Dragt) als bij brasserie de Haven aan de Uiterweg klonk muziek en werd (coronaproof) warme chocolademelk geschonken. Ook vandaag (zaterdag) en zondag gaan vast weer velen het ijs op om te gaan schaatsen en te genieten van de gezelligheid.

En het kan veilig. De Aalsmeerse ijsmeesters hebben zaterdagochtend aangegeven dat de ijsvloer verder is aangegroeid en dat op veel plaatsen veilig geschaatst kan worden op de Aalsmeerse wateren. Richting de Ringvaart is het ijs nog wel dun. Door de winterzon en grote groepen schaatsers kan in de loop van de dag het ijs onveiliger worden. Blijf dus opletten en vanwege de coronapandemie: Vermijd drukte en bewaar anderhalve meter afstand.